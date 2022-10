Luese Cristo , la finale è tua. Acqui, solo pari

ALESSANDRIA - "Dobbiamo vincere la prima finale". Imperativo categorico di Roberto Adamo, che la sua squadra ha eseguito alla lettera.

Con Accademia San Mauro una rete per tempo per la Luese Cristo, che dà più consistenza alla sua classifica e aggiunge fiducia e morale. Ci pensa capitan Russo a sbloccare il punteggio, al 18' del primo tempo e in avvio di ripresa Binello raddoppia.

Gli alessandrini giocano in superiorità numerica dal 26' della seconda frazione per il rosso a Pietropaolo, secondo portiere subentrato al 28' del primo tempo. In porta va un compagno, ma la Luese Cristo, pur attaccando, non riesce ad arrotondare il punteggio.

Altalena di eti

Tra Acqui e Cheraschese è una altalena di vantaggi nella festa del gol all'Ottolenghi: sono gli ospiti a passare bpèer primo, ma risponde Guazzo. Sorpasso termale con Emiliano e nuova parità.L'illusione dei tre punti con Piana, ancora a segno per il 3-2, ma i padroni di casa si fanno di nuovo raggiungere da una squadra che, in caso di successo, sarebbe stata agganciata.

Le formazioni

Luese Cristo: Bodrito, Cerrone Mocerino, Cascio, Spriano, Silvestri; Dan, Russo, Kankam, Simone, Binello. A disp.: Marchelli, Arapi, Mendoli, Milanese, Liguoro, Ragusa, Viscomi, Ferretti, Neirotti. All.: Adamo

Acqui: Lequio, Costa Pisani, Nani, Emiliano, Morabito, Baldizzone, Mazzarello, Morganti, Guazzo, Ndyaie, Piana. A disp.: Cipollina, Verdese, Caucino, Baretta, Innocenti, Cavallotti, Cirio, Sciacca, Pagliano. All.: Merlo