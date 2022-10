Acf, pokerissimo da primato

ALESSANDRIA - A forza di battere le prime della classe, adesso al primo posto dell'Eccellenza femminile c'è Acf Alessandria.

Cit Turin arriva al campo di via Falcone in vetta (insieme a Novara Women, che ha riposato), due punti sopra le grigie di Gabriele Tosi. Torna nel capoluogo con cinque reti nella sua porta e guardando la regina solitaria dal basso.

Una gara dominata: nei primi dieci minuti le padrone di casa sono già sul 2-0, Luison con un rasoterra dai 25 metri già al 7' e al 9' il raddoppio firmato da Biasotti. Poi Acf gestisce e nel finale ancora Biasotti e Ravera, recuperata, impegnano la numero 1 avversaria.

Dopo l'intervallo il minuto 7 è quello di Luison, il tiro accarezza il palo e vale il 3-0. Azione personale di Biasotti per il 4-0, dribblando anche la portiera avversaria. C'è gloria anche per Ravera, che sfrutta bene l'assist di Pironti per il 5-0

Spazio anche per la capitana Gaia Garavelli, di nuovo in campo dopo l'intervento ad agosto: un rientro prezioso per la prima della classe.