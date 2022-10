"Io, ferrarista, nel film sul Drake"

MORANO - "Tutte le scene le abbiamo girate in abiti d'epoca, Anni Cinquanta, ma la foto con Michael Mann, il regista, l'ho fatta con la 'divisa' della Scuderia Ferrari Alessandria".

Emozionato e felice, Franco Giuliani, alla guida del gruppo di appassionati del Cavallino Rampante: ha partecipato al casting per il film su Enzo Ferrari per le scene girate all'autodromo di Morano ed è stato scelto. "Ho fatto la comparsa, per due giorni, martedì le prove e mercoledì il 'girato', e mi sono sentito proiettato in un mondo che amo e sono orgoglioso anche solo delle poche immagini in cui comparirò, perché il 'Drake' è il mito di ognuno di noi".

All'autodromo che Simone Deregibus ha acquistato e rimesso a nuovo hanno partecipato alle riprese anche alcuni meccanici che hanno fatto parte del team di Michael Schumacher. "Un'atmosfera unica, non vedo l'ora che la pellicola esca, nel 2023, per vederla. E Morano - sottolinea Giuliani - è un luogo dove, come Scuderia Ferrari Alessandria, il prossimo anno organizzeremo un evento".