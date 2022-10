Alessandria - Torres, si gioca

ALESSANDRIA - Continuità: è la parola che unisce Alessandria e Torres, in classifica divise da 4 punti a favore dei sardi, riammessi in estate.

Rebuffi dà fiducia alla formazione che ha vinto in casa del San Donato Tavarnelle, ma in panchina ha più opzioni, il nuovo arrivato Martignago e i tre recuperati, Rizzo, Nichetti e N'Gbesso.

Nella Torres Greco propone l'ex Scappini in coppia con Ruocco, assenti Diakite e Luppi. Ferrante non è neppure in panchina

ALESSANDRIA - TORRES 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

28' Ancora due sostituzioni: dentro Nepi e N'Gbesso per Galeandro e Nepi



23' Il colpo di testa di Scappini, sul taglio di Liviero, è anngolato, ma sul fondo

16' Doppio cambio: fuori Rota, al suo posto il ritorno di Nichetti, e Pellegrini per Ghiozzi

11' Brivido sulla rovescia di Liviero, alta di poco

9' Salvataggio sulla linea su Galenadro, ma c'è un fischio per un tocco di mano di Speranza

5' Occasione Alessandria: palla conquistata da Ghiozzi, che va in progressione e tocca per Galeandro. Dal limite, Salvato respinge, ma non trattiene. Recupera Nunzella, sul secondo palo, per il colpo di testa di Podda sul fondo

1' Si riparte. Nessun cambio

Primo tempo

46' Ghiozzi apre per Podda, si accentra, conclusione dal limite, parata

45' Due minuti di recupero

40' E' due metri sulla traversa il diagonale di Scappini

36' Salvato esce di piede in scivolata per anticipare Galeandro lanciato a rete

23' Ammonito Filip per gioco falloso

22' Protesta la Torres per un intervento di Ghiozzi in area, decisivo su Sant, perchè evita una deviazione ravvicinata. L'arbitro da proseguire

21' Ci prova Liviero dal limite, fuori bersaglio

17' Alessandria pericolosa: sulla sponda di testa di Checchi nessuno arriva per la deviazione ravvicinata in area e la difesa si salva in fallo laterale

12' Due angoli consecutivi per la Torres, senza esito

3' Sul taglio di Girgi, che si fa tutta la fascia e cerca di mettere sul primo palo, la difesa grigia chiude

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Il tabellino

Alessandria ( 4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (16'st Nichetti), Speranza; Podda, Filip, Ghiozzi (17'st Pellegrini); Galeandro. A disp.: Marietta, Dyzeni, Costanzo, Mionic, Rizzo, Lombardi, Martignago, Perseu, Bellucci, N'Gbesso, Gazoul, Nepi. All.: Rebuffi,

Torres (4-4-2): Salvato; Lombardo, Dametto, Antonelli, Girgi; Sanat, Lora (10'st Gianola), Bonavolontà (21'st Masala), Liviero; Ruocco, Scappini. A disp.: Garau, Carboni, S.Pinna, Lisai, Heinz, Tesio, R.Pinna, Carminati, Teyou, Campagna, Sorgente. All.: Greco

Arbitro: Ramondino di Palermo

Assistenti: Chichi di Palermo e Nicosia di Saronno, quarto ufficiale Daddato di Barletta

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1100 circa, incasso 6609 euro. Ammoniti: Filip, Bonavolontà per gioco falloso. Angoli: 6-0 per la Torres. Recupero:pt 2', st. In tribuna Gigi Maifredi e Attilio Lombardo.