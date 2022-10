Martignago c'è, una scelta in più per l'attacco

ALESSANDRIA - 9 luglio 2020, l'ultima gara in maglia grigia per Riccardo Martignago, il 2-2 a Carpi, secondo turno dei playoff, avanti gli emiliani. In tutto sei presenze, quattro in campionato e due negli spareggi. L'attaccante classe 1991 riparte da quel numero per scrivere la seconda avventura alessandrina.

Martignago è arrivato ieri e si è già allenato con il gruppo, effettuando anche alcuni test per valutare la sua condizione atletica. Quando potrà debuttare dipende dal livello di forma perché, chiuso il campionato all'Albinoleffe, compagno di Galeandro e Nichetti, ha fatto la stessa scelta, svincolato e in attesa di sistemazione.

Fino a giugno 2023 la seconda punta sarà ad Alessandria e ci può essere la possibilità di prolungare il contratto, in base sll'esito di questa annata.

Per le statistiche Martignago, in doppia cifra (14 gol) all'Albissola nel campionato 2018 - 2019, ha segnato l'ultima (e per lui, a oggi, unica) rete dell'Alessandria, decisiva per il successo a Pontedera, prima dello stop per covid.