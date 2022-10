"Sindaco e Giunta quando cominceranno a lavorare per la città?"

"Da tre mesi sindaco e Giunta si dedicano alla spartizione dei posti. Quando cominceranno a lavorare per Alessandria?”: la Lega attacca sulle ultime nomine di Palazzo Rosso.



“Ci auguriamo che il sindaco Abonante sia riuscito a soddisfare pienamente le promesse e gli accordi elettorali sempre negati con grande imbarazzo con Giovanni Barosini e Azione - commenta il capogruppo Mattia Roggero - Anche se manca ancora qualche casella importante, come la presidenza Alegas: anche lì scatterà un 'premio' al prezioso alleato? Ma soprattutto, a quel punto, sindaco e Giunta cominceranno finalmente a lavorare per la città e spiegheranno al Consiglio comunale e agli alessandrini quali sono progetti e iniziative in cantiere? Perché finora nessuno lo ha capito e in tanti cominciano a preoccuparsi”.

Giunta Abonante: Giovanni Berrone

nuovo assessore al Commercio Avrà le deleghe anche a Mercati, Artigianato, Agricoltura e Rapporti con Demanio e Soprintendenza

“Tutte le scelte effettuate sono assolutamente legittime e non abbiamo nulla contro le singole persone individuate - aggiunge - Semplicemente appare evidente dalle nomine come i tanto negati accordi siano finalmente venuti a galla. A livello nazionale i rapporti tra Azione e il Pd sembrano. Non meno conflittuale appare il rapporto tra Pd e 5 Stelle, per cui davvero ci chiediamo quanto possa durare, ad Alessandria, una simile innaturale alleanza: e con quali danni permanenti per la nostra città”.