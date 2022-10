Sbuca da un’auto in sosta, investito bimbo di 5 anni

CASTELCERIOLO - Sta meglio il bambino investito ieri, nel tardo pomeriggio in via San Giuliano Nuovo. Il piccolo ha 5 anni e abita in Alessandria.

Verso le 18 è stato è stato investito da una Toyota che stava percorrendo quel tratto di strada diretta verso Strada Grilla. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il bambino è stato trasportato all’Ospedale Infantile in codice giallo. Le sue condizioni sono fortunatamente migliorate con il trascorrere delle ore.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Dai primi accertamenti, sembra che il bambino sia sbucato da un’auto in sosta e abbia attraversato la strada proprio nel momento in cui stava arrivando l’auto.

L’incidente è avvenuto nei pressi del centro sportivo.