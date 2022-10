Urpa, passi in avanti per i giovani della palla ovale

Sfiora il successo la Under 17 dell’URPA che, in trasferta a Volvera, scappa avanti ma si fa riprendere (22-22 il risultato finale). Gli alessandrini sono partiti subito forte, nel primo tempo hanno segnato tre mete e un’altra l’hanno messa a tabellino ad inizio ripresa, poi, complici un calo fisico e un certo nervosismo, hanno permesso ai torinesi di riportarsi sotto ed infine di impattare. La mancata vittoria non fa perdere di vista l’obiettivo ai coach Enea Sphella e Gigi Castucci: «L’atteggiamento positivo dei ragazzi, la loro compattezza, è la nota concreta della giornata».

Gli alessandrini sono scesi in campo con Kodraziu, Caruso, Zogno, Forsinetti, Riggio, Novaro, Bertola, Leone, Ferraris, Bivona, De Martini, Ruhe, Pedroni, Caccia e Palumbo; a disposizione Mazouz, Bozesan, Zonca, Valdenassi, Colombo e Bacchiocchi.

La prossima giornata, sabato pomeriggio, vedrà l’URPA impegnata sul campo dei San Mauro Torinese, nella semifinale del torneo di qualificazione che porterà all’assegnazione dei posti dal primo al quarto.

Buone percezioni per il futuro dalla Under 19 URPA, che sabato ha giocato a Casalbagliano in un triangolare amichevole. Nel primo incontro è stata sconfitta 12-0 da una selezione torinese comprendente atleti di CUS Torino e Collegno; il punteggio appare abbastanza penalizzante, se si pensa che gli avversari hanno approfittato di alcuni errori difensivi degli alessandrini e che questi hanno giocato tutto il secondo tempo nella metà campo torinese, pur senza segnare. La voglia di riscatto è venuta fuori nella seconda partita, contro un’altra mista Volvera-Moncalieri: 12-10 per i padroni di casa, a segno con due mete di Nespolo e Del Giacco e con una determinante trasformazione di Palumbo.

Gli alessandrini sono scesi in campo con Coscia, Salgado, Pershqefa, Civinim, Francescon, Palumbo, Del Giacco, Cazzola, Cavalli, Nespolo, Bezzato, Bassi, Riella, Morello e Pilia; a disposizione Bonini, Galluzzo e Serrano.

«Abbiamo messo in campo una buona grinta e una discreta capacità di gioco, se si pensa che il primo allenamento a ranghi completi l’avevamo avuto solo la sera precedente» commenta a caldo il capo-allenatore Sandro Vernetti. «L’importante è che i ragazzi abbiano sentito la consapevolezza di potersela giocare sempre».

La formazione alessandrina sta attendendo la fine dei gironi di qualificazione per la Serie Elite, dopo i quali si stabiliranno i tornei interregionali a cui sarà iscritta: nel frattempo continua la serie di amichevoli, la prossima in calendario sarà sul campo di Novi Ligure, sabato alle 16, contro l’Amatori Genova.

Anche la Under 15 di Borrelli, Zito e Pacilio continua nel suo percorso di preparazione affrontando delle amichevoli anche impegnative. Sabato pomeriggio, sul campo di Alluvioni Cambiò, è scesa in campo contro i pari età del CUS Genova. L’incontro è terminato 12-5 per i liguri, ma la formazione alessandrina ha retto 50’ contro avversari ben più esperti, per poi cedere nel finale. «La strada che abbiamo cominciato si è dimostrata giusta, i ragazzi hanno dimostrato impegno e forte volontà di avanzamento» dice Daniel Zito, uno dei coach. «Un altro segnale incoraggiante è che avevamo a disposizione circa una trentina di atleti, per cui dopo l’incontro ufficiale ne abbiamo fatto un altro 13 contro 13, per dare a tutti la possibilità di avvicinarsi all’evento agonistico. Un numero così altro di partecipanti ci fa ben sperare per il prosieguo della stagione».