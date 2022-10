Fulvius, cambio in panchina: via Tinnirello, c'è Buzio

VALENZA - Cambio sulla panchina della Fulvius: separazione "consensuale" da Giuseppe Tinnirello, e guida tecnica affidata a Matteo Buzio.

"Ci tengo a sottolineare che non è un esonero, ma la decisione che servisse una scossa, presa di comune accordo con Tinnirello, un allenatore, ma prima di tutto una persona di grandi valori - sottolinea Dario Cassini, presidente della società valenzana - che per primo ha evidenziato l'opportunità di provare a cambiare. La squadra è stata costruita per conquistare i playoff, i 6 punti fino ad ora, contro i 15 di chi sta davanti, sono una posizione che non ci soddisfa. Ai giocatori ho parlato chiaro: adesso tocca a loro dimostrare che meritano questa maglia e valgono anche più della categoria".

Il nuovo allenatore è Matteo Buzio, il 'secondo' di Tinnirello, anche lui valenzano. Con lui collaborerà il preparatore dei portieri Ezio Martini.

"Il rapporto con Tinnirello, cresciuto nelle tre stagioni con noi, una con la juniores e due con la prima squadra - spiega il ds, Fabrizio Pieroni - è così solido che il mister resterà nei quadri tecnici della Fulvius e avrà un incarico nel settore giovanile".