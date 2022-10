Una borsa di studio per ricordare Mario Di Cianni

ALESSANDRIA - Una borsa di studio per un ricercatore intitolata a Mario Di Cianni. Il gruppo Cultura Grigia Pozzolo Formigaro inizia domani, nella Nord, la raccolta di contributi per realizzare un desiderio di 'Capo Mario'.

"Abbiamo parlato con la famiglia di Mario, con Anna e con Simona, che ci hanno manifestato una volontà del 'Capo': istituire una borsa di studio per il reparto di ricerca oncologica per i tumori rari dell'Ospedale di Alessandria. Abbiamo condiviso questa finalità e da domani in Nord - spiega Marcello Barisone, che guida il gruppo - riceveremo offerte da tutti coloro che vogliono aderire. La raccolta proseguirà anche nei prossimi giorni".

Ci sarà anche la possibilità di effettuare un bonifico all'Iban IT85F0306948680100000065787. "L'intera somma sarà poi bonificata all'Ospedale e, in particolare, al reparto, per sostenere la ricerca nel nome di Mario, che è stato e sarà sempre il riferimento per tutti noi e una persona speciale".