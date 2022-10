Un successo la serata per ricordare Aldo

BORGORATTO - Nel giorno del compleanno di Aldo Di Virgilio, a Borgoratto è stata organizzata una cena per ricordare l'idraulico alessandrino morto ad aprile a seguito di un incidente stradale, avvenuto in via Pavia.

Il convivio è stato organizzato da Marco e Maria Grazia Di Virgilio, fratello e sorella della vittima: hanno dato appuntamento agli amici alla compianto trattoria Bertero, dove sono stati in molti a intervenire.

Gli ospiti

Tra i presenti, il sindaco Giorgio Abonante e l'ex sindaco Rita Rossa, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, oltre al sindaco di Borgoratto, Simone Bigotti, cognato di Aldo.

Il ricavato della cena è stato devoluto all'Associazione italiana famigliari e vittime della strada, rappresentata da Ezio Bressan, che da anni si batte in tema di sicurezza.