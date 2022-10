Torna La Barbera. E si prende il tricolore

BRESCIA - Non gareggiava da quasi un anno, Roberto La Barbera. Colpa di una infezione al moncone della gamba amputata, che non gli ha permesso, a lungo, di allenarsi.

Nell'ultimo mese è tornato a lavorare in pista e oggi, a Brescia, ha aggiunto un titolo italiano al suo palmares: ai campionati della Fispes (federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), l'argento di Atene 2004 ha vinto nella sua specialità, il salto in lungo, 6 metri e 38 la misura che vale l'oro. "Ci stava anche un salto migliore, ma sono contento per questo risultato, che dedico a me stesso, alla mia famiglia, alla mia nipotina Arya e a Cedacri e Fiat, che da sempre sono al mio fianco".

"Mesi difficili, devo ringraziare il dottor Roberto Carbone, infettivologo alla Clinica del Cuore, che mi ha seguito e ha trovato la cura che mi ha permesso di riprendere la preparazione. Terapie a base di antibiotici, un mese fa, appena mi sono sentito meglio, ho ricominciato ad allenarmi. Questa vittoria vale molto - racconta La Barbera - è la prima tappa di un nuovo percorso che, spero, mi porti fino alla Paralimpiade a Parigi, nel 2024".

Ora inizia un lungo percorso di avvicinamento, "già gli appuntamenti indoor, fra pochi mesi serviranno per fare i minimi per i Giochi".