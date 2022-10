Alessandria si illude, Reggiana fa poker

REGGIO EMILIA - L'illusione del vantaggio, un rigore contestato che permette alla Reggiana di pareggiare. a complicare la gara della Primavera2 dell'Alessandria anche un'autorete, che spiana la strada ai padroni di casa.

Il 4-1 finale è troppo pesante per la formazione allenata da Fulvio Fiorin, anche se le 13 reti subite in tre gare evidenziano problemi nella fase difensiva.

Alessandria in gol al quarto d'ora con Laureana, al 34' l'arbitro concede un penalty molto dubbio, che Dalmeida trasforma. Ancora occasioni per i Grigi, non sfruttate. L'attaccante reggiano, invece, si ripete al 42' e prima dell'intervallo una sfortunata deviazione vale il 3-1, di fatto l'episodio che indirizza la gara.

Al riposo sotto 1-3, gli ospiti al 5' della ripresa hanno subito la quarta rete, con De Marco, che ha chiuso definitivamente il confronto.

ALESSANDRIA: Cavalieri, Gallesio, Morando, Ghiardelli (38'st De Ponti), Marasco, Antolini (13'st Silvestri), Laureana, Pellitteri, Gerarca (5'pt Boido), Gazoul (1'st Barisone), Stickler (13'st Ventre). All.: Fiorin