Juventus, pass per l'Europa al Moccagatta

ALESSANDRIA - Missione compiuta. Questa volta il 'Moccagatta' porta bene alla Juventus Women, che batte il Koge (2-0), con i gol di Gunnarsdottir e Cantore, e si qualifica per la fase a gironi della Uefa Women Champions League.

Impiega poco la squadra di Joe Montemurro a prendere la gestone del gioco, contro una avversaria che si copre molto, provando a sfruttare le esterne per ripartenze in velocità. Ma di lavoro per Peyraud - Magnin non ce n'è tanto, a parte un finale arrembante delle danesi, ma già sul 2-0 per le bianconere.

Grande soddisfazione per Stefano Braghin, ex ds dell'Alessandria e da anni a capo del settore femminile juventino: il percorso internazionale prosegue e Girelli e compagne potrebbero tornare al Moccagatta per altri impegni.

Ad applaudire la vittoria, in tribuna, anche Maurizio Arrivabene.

Il primo spunto delle bianconere al 9', palla che Girelli riconquista a centrocampo e lancia in profondità Beerensteyn, partita in posizione irregolare, veloce nell'inserimento, ma non tanto per agganciare e finalizzare. La pressione sale e all'11' la Juve passa, traversone da sinistra, in area Gunnarsdottir svetta su tutte e di testa manda nell'angolino, inutile il tuffo di Skiba.

Al 16' è Grosso ad avere la palla per raddoppiare, difesa caparbiamente in area, conclusione, però, non forte, e la numero 1 danese controlla senza problemi. Ancora Gunnardottir protagonista al 23', veloce contropiede del Koge e pallone insidioso in area, che l'islandese recupera prima che arrivi a Marcussen.

Un minuto dopo è Lenzini a cercare la soluzione dalla trequarti destra, conclusione che passa vicina all'incrocio, ma si perde sul fondo. Dal limite (35') ancora Gunnarsdottir, un metro sulla traversa. Nel finale due opportunità per la Juventus, con Salvai (43') e con Grosso (44').

Cambi efficaci

La ripresa inizia con una Juventus aggressiva e al 5', sul taglio da destra di Lenzini, Skiba anticipa Beerensteyn al momento della deviazione, Al 7' Obaze anticipa Girelli, servita da un cross teso di Cernoia. Buono spunto di Grosso, al 15', si fa spazio in area, il tiro non è così forte e Skiba, attenta, blocca senza problemi. Dentro Gama e Cantore (17') per Sla capitana Salvai (la fascia è di Cernoia) e Girelli. Peopeio Cantore, al 32', mette al sicuro la qualificazione, eurogol dalla trequarti, destro incrociato, che non dà scampo a Skiba e fa esultare, in tribuna anche l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene. Montemurro cambia ancora, tocca a Bonansea e Rosucci. Al 38' è sui piedi di Pokorny l'occasione, unica, per provare a riaprire la gara, ma calcia, da buona posizione, a un metro dal palo. Ultimi minuti con Nilden al posto di Lenzini, un accenno di reazione del Koge e poi la festa del Moccagatta.

JUVENTUS WOMEN - HB KOGE 2-0

Marcatrici: pt 11' Gunnarsdottir; st 32' Cantore

Juventus Women (4-3-3): Peyraud - Magnin; Lenzini (40'st Nilden), Salvai (17'st Gama), Sembrant, Boattin; Gunnarsdottir (33'st Rosucci), Junge, Grosso; Cernoia (33'st Bonansea), Girelli (17'st Cantore), Beerensteyn. A disp.: Aprile, Forcinella, Lundorf, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Duljan. All.: Montemurro

Hb Koge (5-4-1): Skiba; Faerge, Svendsen (42'st Guldbjerg), Norheim, Obaze, Marcussen (30'st Kramer); Pokorny (42'st Kozlova), Jankovska, Jans (30'st Uhre), Flee (47'st Belisle); Carusa. A disp.: Andesren, Sorensen, Stockmar, Ostenfeld, Marcussen, Callesen. All.: Randa - Boldt

Arbitra: Marriott

Assistenti: Rashid e Ball, quarta ufficiale Saunders

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1100. Ammonita: Uhre. Angoli: 5-2 per il Koge. Recupero: pt 0', st 3'