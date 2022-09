Elezioni politiche: urne aperte, è arrivato il giorno della sfida

NOVI LIGURE — Urne aperte a Novi Ligure come in tutta Italia dalle 7 di questa mattina alle 23 per l’elezione di Camera e Senato. Agli elettori saranno consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. I modelli delle due schede sono identici: recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione a esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Come si vota

Il voto si esprime tracciando una croce sul simbolo della lista prescelta (in tale caso, il voto è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato). Se viene tracciata una croce sul nome del candidato uninominale, il voto è espresso anche per la lista a esso collegata (nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio).