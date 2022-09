Alessandria - Carrarese: si gioca

ALESSANDRIA - Un'Alessandria a trazione anteriore quella scelta da Rebuffi per la gara con la capolista Carrarese. In campo dal 1' Galeandro, Sylla e Nepi, e pure Ghiozzi, alla sua prima da titolare.

In difesa torna Checchi, a centrocampo è Sèeranza a fare coppia con Mionic dall'inizio, al psto di Nichetti, che sarà fuori per almeno un mese.

La Carrarese recupera Cicconi e Dal Canto sceglie Cerretelli al posto dello squalificato Della Latta.

ALESSANDRIA - CARRARESE

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

Primo tempo

45' Niente recupero: si chiude con l'Alessandria in attacco

30' L'arbitro non fischia un controllo con la mano in area di Giannetti, che si gira e conclude e Marietta allunga in angolo

25' Occasione Grigi: primo angolo, solito schema, batte Sini, in area il colpo di testa di Galeandro, palla sul fondo

24' Colpo di testa di Giannetti, sul fondo

23' Ammonito Speranza per gioo falloso

21' Cerretelli dal limite, Marietta blocca

14' Velleitaria la conclusione di Sylla, dai 20 metri. Avrebbe potuto servire Ghiozzi o Galeandro

9' Grande parata di Marietta sul tocco ravvicinato di Capello. Azione originata da un rinvio corto di Sini

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. Che, in avanti, ha Nepi, con alle spalle Sylla, Galeandro e Ghiozzi

Il Tabellino

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Mionic, Speranza; Sylla, Galeandro, Ghiozzi; Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Lombardi, Perseu, Bellucci, Baldi, Filip, Ascoli, Gazoul, Pagani. All.: Rebuffi

Carrarese (3-5-2): Satalino; Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale; Grassini, Cerretelli, Mercati, Schiavi, Cicconi; Capello, Giannetti. A disp.: Rovida, Frolino, D'Auria, Bozhanaj, Marino, Andreoli, Pasciuti, Energe, Coccia, Samele, Frey

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Bartolomucci di Ciampino e Grasso di Acireale, quarto ufficiale Marchioni di Rieti

Note: Giornata di pioggia, terreno in condizioni discrete. Spettatori: 900 circa (493 paganti, 479 abbonati) incasso 5571 euro. Ammoniti: Speranza, Grassini per gioco falloso, Checchi per proteste Angoli: 2-1 per la Carrarese Recupero: pt 0', st