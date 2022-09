Molinari: “Pronti per governare. Sempre presenti sul territorio”

Evento conclusivo della campagna elettorale del centrodestra, questo pomeriggio, in piazza Marconi ad Alessandria.





Sul palco Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e candidato della coalizione all'uninominale della Camera oltre che del Carroccio al proporzionale, insieme al governatore del Piemonte Alberto Cirio, al senatore Massimo Berutti (candidato per Noi Moderati) e al sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi.

"Il centrodestra è pronto ad andare al Governo - le parole di Molinari - Le emergenze da affrontare sono tante a cominciare dal caro bollette e dal sostegno alle famiglie, per le cui misure avevamo chiesto uno scostamento al Governo ma siamo rimasti soli".

"Sono ad Alessandria per appoggiare il centrodestra, ovviamente, e Riccardo Molinari, perché è importante avere uno come lui a Roma e in questi anni lo abbiamo visto - evidenzia invece Cirio - La sinistra ha governato per tanti anni, ora è necessario dare risposte concrete e urgenti alle famiglie ed è la prima cosa che come presidente della Regione Piemonte chiederò al nuovo Governo".