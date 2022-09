Con l'auto contromano in piazza Garibaldi, poi l'incidente

ALESSANDRIA - Stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat station wagon. In seguito all'urto, la 67enne è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale per una frattura al braccio. E' stata ricoverata.

La dinamica dell'incidente, ancora la vaglio della Polizia Municipale, è singolare.

La dinamica

Una Toyota stava percorrendo piazza Garibaldi contromano, proveniente da corso Crimea. Da corso Cento Cannoni, quindi dalla parte opposta rispetto alla Toyota, stava sopraggiungendo l'altra vettura che per evitare la Toyota ha sterzato prima a destra e poi a sinistra. Durante quella manovra, ha investito la 67enne che camminava in mezzo alla strada (non sulle strisce pedonali).

Sono in corso accertamenti.