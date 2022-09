Marattin (Iv): "Occorre ridare competenza e dignità alla politica"

Luigi Marattin (Italia Viva), presidente della Commissione Finanze della Camera e candidato per la Camera come capolista nei collegi plurinominali Piemonte 2-01 e Piemonte 2-02, è tornato ad Alessandria questo pomeriggio per partecipare - a Palazzo Monferrato - al convegno "Riforma fiscale, prospettive e scenari" organizzato da Confartigianato Alessandria, ente presieduto da Adelio Ferrari.

"La politica, in questo Paese, non è più una cosa seria - le sue parole - ma è diventata un reality in cui si fa a gara a spararle più grosse. Sulle tasse, ad esempio, noi ripartiamo dalla Delega fiscale affossata senza motivo da quegli stessi partiti che parlano di tagli. Ecco perché nasce il Terzo polo: per ridare competenza e dignità alla politica".