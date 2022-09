Semaforo verde per la Tyrrell, la monoposto con 6 ruote

ALESSANDRIA - Semaforo verde per la F1 ad Alessandria. Con una 'prima' mondiale, il docufilm che racconta un 'unicum' nella storia dell'automobilismo, la Tyrrell a 6 ruote.

Un evento, domani alle 21.30, all'Alessandrino, voluto e realizzato da Fabiano Vandone, pilota alessandrino che da anni racconta la Formula Uno a ChronoGp, con le soluzione tecnologiche più sofisticate. Le stesse utilizzate, con lo staff della trasmissione, per realizzare un video che racconta una monoposto particolare, capace anche di vincere un gran premio, in Svezia, nel 1976, con Jody Scheckter al volante. Proprio quella vettura sarà esposta davanti all'ingresso del teatro, per appassionati e curiosi, che si emozioneranno anche in sala.

Nel docufilm un viaggio dentro la P34, il nome della macchina creata da Derek Gardner, che convinse Ken Tyrrell a investire una somma altissima (34mila sterline). Molte le interviste nel corso della serata e, sul palco, anche due piloti italiani di F1 fra i più presenti, Riccardo Patrese e Pierluigi Martini. Nel corso della serata anche due clip, una dedicata a Lella Lombardi e l'altra sulle innovazioni in F1 negli Anni '70, che hanno influenzato anche le vetture su strada.

Ingresso libero, prenotazioni e adesioni con una email a info@chronogp.com