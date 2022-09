Urpa, le 'under' di provincia in ritiro precampionato

Dopo i primi allenamenti collegiali, i giovani Under 17 e 19 dell'URPA Rugby hanno avuto una prima consistente occasione di amalgama con un ritiro dal 9 all'11 settembre alla Gressoney SportHouse, in Valle d'Aosta, sotto lo sguardo attento dello staff tecnico composto per la Under 17 da Enea Sphella e Gigi Castucci, per la Under 19 da Dario Piccinin, Maurizio Perin e Alessandro Vernetti, in collaborazione con il preparatore atletico Santo Venticinque.

L'iniziativa aveva lo scopo primario di far conoscere meglio tra loro i giocatori, visto che per l'URPA è il battesimo delle attività: l'unione delle forze di sei società (Alessandria Rugby, CUS Piemonte Orientale Alessandria, Rugby Novi, Lions Tortona, Tre Rose Casale, Rugby Acqui) sta mettendo in campo le tre categorie giovanili, vale a dire Under 15, 17 e 19, iscrivendole ai campionati regionali.

Rugby, la provincia fa squadra: 6 team per far crescere i giovani I sodalizi di Alessandria, Cus Piemonte Orientale, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona fanno confluire nell'Urpa tutte le attività giovanili

A Gressoney hanno aderito trentacinque ragazzi, a dimostrazione di un'ottima base di partenza. Oltre al lavoro sul campo, non sono mancate le occasioni di svago, con una gita sulle montagne circostanti. Tutta la logistica è stata curata da dirigenti delle società che si sono prestati ai ruoli più disparati, dagli autisti ai cuochi...

La tre giorni si è chiusa con un mini triangolare amichevole giocato sul campo di Aosta con la formazione Under 17 dello Stade Valdotain. Nel primo incontro i padroni di casa si sono imposti all'URPA U17 per 19-12; nel secondo (della durata di un solo tempo) il derby tra alessandrini è terminato 10-0 per la U19; infine lo scontro tra U19 e U17 aostano è terminato in parità 5-5, anche questo sulla lunghezza di un solo tempo.