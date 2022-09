Gubbio - Alessandria, si gioca

GUBBIO - Cambia molto Fabio Rebuffi per il terzo turno, al 'Barbetti' di Gubbio. Invariata solo la difesa, a centrocampo, Speranza titolare, e Podda in fascia destra. In attacco il tecnico sceglie i centimetri, proponendo la coppia Sylla - Nepi e lasciando inizialmente in panchina Galeandro, ma anche Ascoli e Ghiozzi.

Novità anche nel Gubbio: in difesa Portanova preferito all'ex Signorini, a centrocampo torna Toscano dall'inizio, nel tridente avanzato c'è Bulevardi, ex Siena, in attacco è Vazquez a vincere il ballottaggio con Artistico. E Mbakogu dà ancora forfait.

A poco dal fischio d'inizio l'annuncio della risoluzione consensuale con Fabio Artico, ancora legato al club grigio da un contratto fino al 30 giugno 2024. Un addio che arriva dopo tre anni da ds, ma soprattutto dopo un percorso di oltre 15 anni, giocatore prima, dirigente poi, un simbolo per una piazza che aveva spinto fuori dal calcio dilettantistico. Mancava solo il divorzio (peraltro previsto) da lui per completare lo smantellamento. La comunicazione prima della partita sembra quasi spostare in fretta l'attenzione sul gioco.

GUBBIO - ALESSANDRIA

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo Tempo

35' Marietta decisivo sulla deviazione in area di Portanova

33' Ammonito Sini per gioco falloso

29' Ripartenza Gubbio, Arena lancia Bulevardi, conclusione ciabattata

25' Buona l'apertura di Sylla per Nunzella che sale a sinistra, inguardabile il cross, ampiamente sul fondo

9' Occasionissima per il Gubbio: Arena tocca a Bulevardi, che entra in area e incrocia, di pochissimo fuori dallo specchio della porta

5' Ancora un salvataggio in angolo, di Checchi, sulla conclusione di Rosaia. Avvio aggressivo del Gubbio, Grigi schiacciati nella loro area.

4' Sylla, di testa, allunga in angolo un pallone insidioso

Il tabellino

Gubbio (4-2-3-1): Di Gwnnaro; Morelli, Portanova, Redolfi, Bonini; Tedesco, Rosaia; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez. A disp.: Meneghetti, Semeraro, Di Stefano, Signorini, Francofonte, Tazzer, Corsinelli, Vitale, Artistico. All.: Braglia

Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Podda, Speranza, Nichetti, Lombardi, Nunzella; Sylla, Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Costanzo, Mionic, Galeandro, Perseu, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Filip, Ascoli, Pagani. All.: Rebuffi.

Arbitro: Gemelli di Messina

Assistenti: Marchetti di Trento e Fiore di Genova, quarto ufficiale Mangani di Arezzo

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizione. Spettatori: Ammoniti: Sini per gioco falloso. Angoli: 6-0 per il Gubbio. Recupero: