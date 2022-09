Alessandria - Entella, si gioca

ALESSANDRIA - La 'prima' al Moccagatta apre il trittico con le big. Perché l'Entella è una delle favorite e Volpe dà fiducia alla stessa formazione che ha vinto al debutto con la Torres, con rete di Tascone. I due ex, Parodi e Barlocco, iniziano in panchina

L'Alessandria invece, cambia un interprete: dentro Nunzella dall'inizio, a sinistra nel 3-5-2, spostando Ascoli sulla corsia di destra. A disposizione anche Mionic e Bellucci.

ALESSANDRIA - ENTELLA 1-2

Marcatori: pt 42' autogol Checchi; st 4' Galeandro, 12' Clemenza

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

16' Marietta di piede salva su Merkaj

12' Entella di nuovo avanti: Nunzella perde un duello quasi all'altezza della bandierina, con Zampano, rimpallo, il pallone arriva a Clemenza che, dal liite, infila Marietta

4' Pareggia l'Alessandria: dalla bandierina di sinistra Sini, in area la deviazione vincente di Galeandro, che festeggia sotto ls Nord

Nell'intervallo, all'ingresso in campo di Parodi, il coro del pubblico "Luca Luca" e un lungo applauso



Primo Tempo

48' Finisce qui: l'Alessandria tiene per oltre 40' e capitola con una autorete nel finale, dopo avere avuto una opportunità

45' Tre minuti di recupero

43' Entella in vantaggio: sul traversone da sinistra di Favale, il movimento di Merkaj in area inganna Checchi, che tocca alle spalle di Marietta il colpo di testa, non forte, dell'attaccante, destinato sul fondo

36' Occasione Grigi: Nepi entra in area di forza, sulla sua conclusione De Lucia è tagliato fuori, ma sulla linea Chiosa salva

33' Ancora Marietta decisivo sulla conclusione dal limite di Zappella, che tocca in angolo

29' Rada dal limite, incrocia, ma è sul fondo

22' Cooling break

18' Colpo di testa di Zampano, che Marietta, controlla agevolmente

16' Ammonito Filip per gioco falloso

12' Protesta l'Alessandria per un tocco di mano in area sulla conclusione di Nichetti, ma l'arbitro fa proseguire

11' Ancora Merkaj pericolosissimo: da pochi metri incrica un pallone che esce di un nulla sul fondo

8' Grande salvataggio di Marietta su Merkaj. Insiste L'Entella, l'Alessandria si salva con molto affanno

1' Calcio d'inizio dell'Entella

Il tabellino

Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Filip, Nichetti, Lombardi, Nunzella; Galeandro, Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Mionic, Pellitteri, Cocino, Perseu, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Mazzucco, Pagani. All.: Rebuffi

Entella (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Pellizzer, Chiosa, Facale; Tascone, Paolucci, Rada; Clemenza; Merkaj, Zamparo. A disp.: Paroni, Barlocco, Dessena, Di Cosmo, Tenkorang, Faggioli, Morosini, Palmieri, Reali, Doumbia, Sadiki, Meazzi, Parodi. All.: Volpe

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Pressato di Latina, quarto ufficiale Raineri di Como

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Filip, Rada per gioco falloso, Nunzella per proteste Angoli: 1-4 Recupero: pt 3', st