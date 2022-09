Alessandria - Entella, obiettivi opposti a confronto

ALESSANDRIA - Da una parte chi vuole vincere il campionato e riconquistare la B dopo due anni. Dall'altra chi sa di avere una strada in salita, e di quelle impervie, per tenere la C e salvarsi è una impresa che richiede molto di più di quello visto a Imola.

Alessandria - Entella, oggi alle 14.30, mette a confronto obiettivi agli estremi opposti del campionato. Per i Grigi la la 'prima' al Moccagatta, così diversa da quella vissuta un anno fa, contro il Brescia: allora c'era la storia da vivere, adesso si fatica davvero a capire i contorni e i contenuti di quella che Fabio Rebuffi e i suoi giocatori provano a interpretare.

Alessandria con attacco obbligato, perché Sylla è squalificato e N'Gbesso ai box per problemi fisici. Così è stato aggiunto Mazzucco dalla Primavera, che ieri ha giocato 70' nel debutto a Monza. Fra i 24 convocati sono altri due 2004, Cocino in difesa e Pellitteri (prestito Juve) a centrocampo. Recuperati Mionic, che potrebbe avere spazio, e Bellucci, che però non dovrebbe essere rischiato.

Due in più

L'Entella è al completo: dopo la rifinitura di ieri ha raggiunto Alessandria. Nel gruppo anche Doumbia, arrivato nelle ultime ore del mercato, e Corbari. Il tecnico Gennaro Volpe non pensa a un possibile turn over per le tre gare in otto giorni, concentrato solo su quella di oggi, "troveremo difficoltà. Il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti".

Anche per il grande ex di questa sfida, Luca Parodi. "Non l'ho mai nascosto ed è giusto ribadirlo: io sarei rimasto e credo di poter dire che anche gli altri compagni erano pronti a ripartire. Già a giugno, insieme all'allenatore, abbiamo provato a sollecitare un nuovo inizio. La proprietà ha deciso diversamente, e io rispetto le scelte di chi investe in un club. Alessandria è stata la tappa più importante della mia carriera - così l'esterno - e per questa piazza, questa maglia e questa gente, provo e proverò sempre amore". E' un ex anche Luca Barlocco.

Botteghino aperto

Oltre alla prevendita online, oggi si potranno acquistare i biglietti al Moccagatta: ci sarà un botteghino aperto, dalle 13 fino alla fine del primo tempo e saranno in vendita i tagliandi per tutti i settori ad eccezione di quello per gli ospiti.

Le formazioni

Alessandria (3-4-1-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Lombardi, Nichetti, Filip; Ghiozzi; Nepi, Galeandro. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Mionic, Nunzella, Pellitteri, Cocino, Perseu, Bellucci, Baldi, Mazzucco, Pagani. All.: Rebuffi

Entella (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Chiosa, Pellizzer, Favale; Rada, Paolucci, Tascone; Clemenza; Merkaj, Zamparo. A disp.: Paroni, Barlocco, Dessena, Zappella, Reali, Sadiki, Doumbia, Morosini, Parmieri, Faggioli, Corbari. All.: Volpe

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Pressato di Latina, quarto ufficiale Raineri di Como