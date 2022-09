Aperto per Cultura, una serata da incorniciare

Musica e teatro, enogastronomia, cultura e... molto altro: Alessandria (come si può vedere nelle foto del nostro Claudio Desimoni) è tornata a indossare l'abito delle migliori occasioni, ieri sera, per l'edizione 2022 di Aperto per Cultura.

"È stato, come sempre, un lungo viaggio - la nota social del direttore di Ascom Confcommercio, Alice Pedrazzi - E sulla strada abbiamo incontrato giornate di sole ed altre di pioggia, vento e nebbia, strade libere ed altre trafficate… Ieri però siamo arrivati: Aperto per Cultura è tornato a casa, nella sua Alessandria, dopo due anni di assenza. La risposta degli enti, delle istituzioni, degli alessandrini, dei commercianti, dei visitatori che sono venuti da fuori e di tutti gli artisti è stata forte e, per noi, imprescindibile. Ma se siamo arrivati sani e salvi alla meta è solo perché abbiamo avuto straordinari compagni di viaggio".