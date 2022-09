Cinquina Monza, Alessandria ko

MONZA - Inizia in salita il campionato della Primavera/2 dell'Alessandria.

A Monzello è il Monza a mettere al sicuro il risultato già nel primo tempo e chiudere 5-2 il primo atto

I brianzoli volano con la tripletta di Ferraris, al 13', 23' e 41'.

In avvio di ripresa Silvestri riapre la gara per i Grigi, ma dura solo due minuti, perché al 4' Prinelli firma il poker dei padroni di casa.

Nel finale un gol per parte: Zani per il 4-2, Goffi per il 5-2

Così l'Alessandria schierata da Fiorin

Cavalieri; Laureana, Morando, De Ponti (20'st Zani), Cappai, Silvestri (31'st Gallesio), Stickler, Ghiardelli, Boido (10'st Boscaro), Mazzucco (31'st Gerarca), Barisone (20'st Gazoul). All.: Fiorin