Memorial Morelli, Familiare sul secondo gradino

ALESSANDRIA - Alla Familiare non riesce il bis: il 33° Memorial Sergio Morelli è della Quaronese, che vince l'ultimo atto della gara nazionale a coppie, arbitro Mario Carlini, con molti A, intitolata all'indimenticato campione, che fu anche dirigente del circolo alessandrino.

Dopo le poule e gli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali, la finale, come tradizione, si è giocata in una data diversa, ieri sera. Nel segno di Davide Ponzo e Pietro Camelli, 13-2 sui padroni di casa Adriano Prando e Marco Ferraris. In semifinale si sono fermati Fabrizio Ferrari - Daniele Grosso (Masera), 2-13 con i futuri vincitori, e Gabriele Picasso - Raffaele Benvenuto (Sorese/Pievese), 6-13 contro gli alessandrini.

Ora l'attenzione si sposta ai campionati italiani per B, C e D, da domani sui campi di Savigliano. Per la provincia 35 qualificati, nelle diverse categorie, nell'individuale, a coppie e a terne.