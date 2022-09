Barbiere o estetista? Gli annunci della settimana

Per informazioni e prenotazione appuntamenti per rispondere a questi o altri annunci di lavoro, contattare il Centro per l'Impiego di Alessandria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, in alternativa siamo contattabili telefonicamente al numero 0131037973, via e-mail all'indirizzo info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it .

30762 - SALDATORE DI METALLI SPECIALI E LEGHE | Alessandria (AL)

Descrizione: La risorsa si occuperà di svolgere la mansione di saldatore a filo continuo e supporto nelle altre lavorazioni di carpenteria metallica. Sede di lavoro: Oviglio(AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato

Mansione: Saldatore con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese, trapani.

Requisiti: Preferibile esperienza nell’ambito della carpenteria metallica con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese e trapani, patente B.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Esperienza richiesta: da 6 mesi a un anno (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time



30758 - MEDICO INTERNISTA | Provincia di Alessandria

Descrizione: sanità privata

Mansione: la persona si occuperà di raccolta anamnesi pazienti, prescrizione esami clinici, elaborazione diagnosi, prescrizione terapie

Requisiti: laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina interna

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: laurea (vecchio e nuovo ordinamento)

30709 - COMMESSO DI BANCO | Alessandria (AL)

Descrizione: Addetti al banco con esperienza per panetteria e caffetteria: vendita prodotti da forno, preparazione bevande e servizio bar; pulizia e riordino locale. Requisiti: esperienza nella vendita, doti relazionali, cura della propria persona, precisione. Sede di lavoro: Alessandria centro Contratto di inserimento: orario part time orizzontale (mattino o pomeriggio) a turnazione settimanale. Tempo determinato con possibile conferma.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale



30664 - ADDETTO/A ALLE RELAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO | Provincia di Alessandria

Descrizione: Mansioni: per negozio di accessori per moto e motori si cerca persona addetta alle relazioni di ufficio con gestione fornitori e commerciali, interesse per il settore. Requisiti: diploma di scuola superiore, buone doti relazionali, ottima conoscenza lingua francese e buone doti informatiche. Sede di lavoro: Alessandria Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile conferma definitiva.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.



30356 - BARBIERE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time



30234 - BABY SITTER | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di accudimento e gestione dei bambini, preparazione pasti, andare a prenderli a scuola.

Requisiti: necessaria esperienza nella mansione specifica o in ambito educativo (nidi, scuole infanzia), pat B , in possesso di mezzo proprio, disponibilità nella fascia oraria 11.30 - 17.00. L'inserimento è previsto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Tipo di contratto offerto: lavoro accessorio

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B



30178 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansione: Stoccaggio della spesa, organizzazione della dispensa, lavaggio e taglio verdure, pulizie dei piani di lavoro, supporto al cuoco durante il servizio. Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, flessibilità.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: lavoro a turni



30155 - COSTRUTTORE ED INSTALLATORE DI INSEGNE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: La risorsa si occuperà di costruzione ed installazione di insegne. Requisiti: Buona manualità, patente B. Sede di lavoro: Cantalupo (AL) Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Tempo parziale dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00. Possibilità di straordinari e di trasformazione a tempo pieno.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B



30109 - ESTETISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: La persona si occuperà delle varie cure estetiche e dei vari trattamenti offerti dal centro (manicure, pedicure, smalto semipermanente, epilazione, trattamenti viso e corpo) con utilizzo di laser , pressomassaggio, icoone. Requisiti: Qualifica professionale di estetista specializzata, forti doti relazionali, cortesia, ordine della persona e affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: Tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga. Orari: Tempo parziale di 30 ore settimanali.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: part time orizzontale



30105 - GOMMISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansione: Cambio pneumatici con utilizzo di smontagomme, equilibratrice, pistola avvitatrice. Requisiti: Interesse all’apprendimento della mansione, buona manualità, età non superiore a 29 anni. Contratto Offerto: Iniziale tirocinio con possibilità di proseguimento in apprendistato.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: licenza media



30085 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO L. 68/99 ART. 1 | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Sportello front office, back office, censimenti sul territorio, utilizzo software aziendali. Titolo di studio: preferibile diploma di ragioneria oppure maturità scientifica Requisiti: Utilizzo pc, ottime capacità relazionali, nozioni di contabilità di base, capacità rendicontazione di incassi, flessibilità e problem solving. Per le attività di censimento sul territorio da svolgersi circa due volte nel corso dell'anno, si richiede patente B e mezzo proprio. Previsto rimborso spese.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: lavoro a turni

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.

Patenti richieste: Patente B



29924 - APPRENDISTA ADD. ALLA COLTELLERIA | Italia

Descrizione: Mansioni: per laboratorio specializzato nella affilatura di forbici speciali e manutenzione tosatrici, si richiede giovane da avviare alla professione tramite l’apprendimento dell’utilizzo di mole abrasive e spazzolanti in aggiunta ad altra necessaria strumentazione e macchine. Requisiti: età non superiore a 29 anni, manualità, precisione, buona conoscenza della lingua italiana, interesse per la mansione Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: apprendistato iniziale per futuro inserimento definitivo. Tipo di contratto offerto: apprendistato. Modalità di lavoro: full time