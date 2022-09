La F1 in città, Patrese e Martini per la Tyrrell

ALESSANDRIA - Alessandria per un giorno 'cuore' della Formula1. Al grande evento dedicato alla Tyrrell P34, unica monoposto a 6 ruote a correre in F1, e vincere un gran premio, il 17 settembre all'Alessandrino ci saranno anche due protagonisti al volante.

L'annuncio lo dà l'ideatore, Fabiano Vandone, insieme a tutto lo staff di ChronoGp. "Avremo con noi Riccardo Patrese e Pierluigi Martini: siamo orgogliosi, perché sono due protagonisti della massima formula, due eccezionali portacolori dell'Italia. Patrese, che ha debuttato in F1 nel 1977, ha gareggiato insieme alla macchina che tutti gli appassionati potranno scoprire, nel docufilm e 'dal vivo', perché quella che vinse nel 1976 in Svezia sarà esposta davanti al teatro".

Patrese, 68 anni, da Padova, vanta ben 257 gran premi disputati, tra il 1977 e il 1993, con una straordinaria longevità impreziosita da sei vittorie e dal 2° posto nel Mondiale 1992, al volante della Williams, che quell'anno conquistò il titolo costruttori. Dal 1979 al 1985 è stato anche pilota ufficiale Lancia nell'endurance.

Poco più giovane (ha 61 anni) Pierluigi Martini, dodici stagioni in F1 tra il 1984 e il 1995, su Toleman, Minardi e Scuderia Italia, 124 le gare disputate. Nel suo palmares anche la vittoria alla '24 Ore di Le Mans', nel 1999, con una Bmw V12 Lmr, con Dalmas e Winkelhock.

La Tyrrell a 6 ruote... si fa in quattro Dopo la 'prima' del video, il 17, anche tre repliche il 18. Un omaggio a Lella Lombardi

Aperte le prenotazioni per assistere alla proiezione del 17 (alle 21.30): gli interessati devono inviare una email a info@chronogp.com.