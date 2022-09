Vandali in azione al rione Pista: vernice rossa su auto ed edifici

Vandali in azione al rione Pista, in particolare tra via Wagner, via Napoli e piazza Mafalda di Savoia: imbrattati con vernice rossa auto in sosta, le facciate di alcuni edifici e persino alcuni androni.

La Polizia municipale è già intervenuta per gli accertamenti del caso (il tutto dovrebbe essere accaduto tra le 18 e le 19.30) e per individuare gli autori di un atto che, sfuggito agli occhi di residenti e passanti, potrebbero però essere stati individuati dalle telecamere. Un paio di bombolette di spray acrilico sono state abbandonate in zona.