Le offerte di lavoro della settimana

Gli annunci di lavoro selezionati dal Centro per l'Impiego di Alessandria. Le offerte sempre aggiornate sul sito www.iolavoro.org

30356 - BARBIERE | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a al taglio dei capelli e della rasatura della barba. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: Si ricercano tre risorse da inserire stabilmente in nuovo negozio con apertura dopo il 18 settembre.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

30234 - BABY SITTER | Alessandria (AL)

Descrizione:

Mansione: la persona si occuperà di accudimento e gestione dei bambini, preparazione pasti, andare a prenderli a scuola.

Requisiti: necessaria esperienza nella mansione specifica o in ambito educativo (nidi, scuole infanzia), pat B , in possesso di mezzo proprio, disponibilità nella fascia oraria 11.30 - 17.00. L'inserimento è previsto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Tipo di contratto offerto: lavoro accessorio

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Patenti richieste: Patente B

30109 - ESTETISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: La persona si occuperà delle varie cure estetiche e dei vari trattamenti offerti dal centro (manicure, pedicure, smalto semipermanente, epilazione, trattamenti viso e corpo) con utilizzo di laser , pressomassaggio, icoone. Requisiti: Qualifica professionale di estetista specializzata, forti doti relazionali, cortesia, ordine della persona e affidabilità. Sede di lavoro: Alessandria Centro Contratto di inserimento: Tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga. Orari: Tempo parziale di 30 ore settimanali.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: part time orizzontale

30105 - GOMMISTA | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansione: Cambio pneumatici con utilizzo di smontagomme, equilibratrice, pistola avvitatrice. Requisiti: Interesse all’apprendimento della mansione, buona manualità, età non superiore a 29 anni. Contratto Offerto: Iniziale tirocinio con possibilità di proseguimento in apprendistato.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: licenza media



30085 - IMPIEGATO AMMINISTRATIVO L. 68/99 ART. 1 | Alessandria (AL)

Descrizione: Mansioni: Sportello front office, back office, censimenti sul territorio, utilizzo software aziendali. Titolo di studio: preferibile diploma di ragioneria oppure maturità scientifica Requisiti: Utilizzo pc, ottime capacità relazionali, nozioni di contabilità di base, capacità rendicontazione di incassi, flessibilità e problem solving. Per le attività di censimento sul territorio da svolgersi circa due volte nel corso dell'anno, si richiede patente B e mezzo proprio. Previsto rimborso spese.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: lavoro a turni

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.

Patenti richieste: Patente B



29924 - APPRENDISTA ADD. ALLA COLTELLERIA | Italia

Descrizione: Mansioni: per laboratorio specializzato nella affilatura di forbici speciali e manutenzione tosatrici, si richiede giovane da avviare alla professione tramite l’apprendimento dell’utilizzo di mole abrasive e spazzolanti in aggiunta ad altra necessaria strumentazione e macchine. Requisiti: età non superiore a 29 anni, manualità, precisione, buona conoscenza della lingua italiana, interesse per la mansione Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: apprendistato iniziale per futuro inserimento definitivo

Tipo di contratto offerto: apprendistato

Modalità di lavoro: full time