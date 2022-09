Imolese - Alessandria, il primo atto

ALESSANDRIA - Un anno fa il Moccagatta era pronto per il debutto casalingo in B con il Brescia. Oggi inizia un'altra storia, con interpreti tutti diversi. Perché anche Simone Sini, che pure era in quella rosa, stava completando la rieducazione dopo l'intervento al ginocchio e il prestito al Renate.

Oggi, a Imola, è lui il 'veterano' della maglia grigia (insieme alla bandiera Andrea Servili) e potrebbe giocare dall'inizio. C'è anche Mauro Ghiozzi, che in B ha esordito, a Terni. Tutti gli altri sono nuovi, alcuni al debutto assoluto nel calcio professionistico. Anche Cristian Marietta, che la C l'ha conquistata a Rimini, e che sarà il numero 1, a difendere la porta dagli attacchi dell'Imolese. Anche Mattia Speranza, che fino a gennaio si era allenato con la prima squadra, prima di passare al Derthona, anche Robert Filip, che aveva svolto il ritiro a Cantalupa, anche lui prima di andare a Tortona. Anche Lorenzo Podda, aggregato alla rosa che vinse la C ai playoff, l'anno scorso a Sestri Levante.

Fra i nuovi non è ancora del gruppo Mionic, in prestito dal Milan dalla fine della scorsa settimana, e non ci sono, per problemi fisici, Rizzo (operato alla clavicola) e Bellucci (che sarà pronto fra una settimana). Out anche Pellegrini, intervento al menisco, come Rizzo disponibile fra 40 giorni.

Ci sono anche due 2005, dal primo giorno di raduno in gruppo, Marasco e Ascoli, che il tecnico ha allenato lo scorso anno in Under 17.

Un campionato con un obiettivo dichiarato, tenere la categoria. E già oggi è uno scontro diretto, con un avversario che ha aggiunto nelle ultime ore, anche se i due ex, Stjepovic e Castellano, partiranno dalla panchina.

Fra i debuttanti anche Fabio Rebuffi, che non si è sbilanciato su modulo e interpreti, anche perché alcune aggiunte sono delle ultime ore, come Nunzella, che ha fatto un solo allenamento con i nuovi compagni. Potrebbe essere un 4-4-2 iniziale, per sfruttare le caratteristiche degli uomini a disposizione e, anche, il minutaggio che possono garantire, ma anche un 3-5-2: dipende dalla posizione di Rota. "Cerco di trasmettere ai ragazzi la mia carica. Hanno bisogno di respirare positività da tutto l'ambiente, anche dalle persone che ci seguiranno in questo percorso". Di questo l'allenatore può stare tranquillo: il popolo grigio è con chi porta, con onore e orgoglio, una maglia che ha 110 anni, e non c'è differenza di categoria. I tifosi anche oggi ci saranno, la squadra li sentirà, nel settore 'distinti', e da loro avrà spinta. Qui tutti hanno i Grigi nel dna e sanno che i traguardi, soprattutto quelli difficili, si conquistano insieme, in campo e sugli spalti.

Le probabili formazioni

Imolese (3-5-2): Rossi; De Vito, Zagnoni, Eguelfi; Cerretti, Zanini, Attys, Faggi, Annan; De Sarlo, Fonseca. A disp.: Adorni, Molla, Milani, Serpe, Diaby, Fort, Scremin, Agyemang, Castellano, Zanon, M.Lombardi, De Feo, Stjepovic, Likendja, Capozzi. All.: Antonioli

Alessandria (4-4-2): Marietta; Rota, Checchi, Costanzo, Sini; Ghiozzi, L.Lombardi, Nichetti, Filip; Galeandro, Nepi. A disp: Liverani, Marasco, Baldi, Podda, Nunzella, Perseu, Speranza, Ascoli, Dyzeni, Sylla, N'Gbesso, Pafgani. All.: Rebuffi

Arbitro: Nicolini di Brescia

Assistenti: Iacovacci di Latina e Nana Tchato di Aprilia, quarto ufficiale Sacchi di Macerata