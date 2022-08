Trovato in possesso di droga, deferito un marocchino irregolare

Nella notte appena passata, personale del Comando di Polizia Municipale, durante un controllo mirato ad evitare eventuali danneggiamenti e/o furti, ha fermato per identificazione un cittadino di nazionalità marocchina: il 37enne L.M., in zona industriale D3, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato perciò segnalato alla Prefettura di Alessandria, quale assuntore di sostanze stupefacenti, e deferito all'autorità giudiziaria per il reato di trattenimento irregolare nel territorio dello Stato italiano.