Grigi, biennale pronto per Salzano. Idea Liverani come 12°

ALESSANDRIA - C'è un biennale pronto per Aniello Salzano, centrocampista classe 1991, che non fa più parte dei piani tecnici della Ternana, squadra che ha contribuito a portare in B, poi 19 gare l'anno scorso tra i cadetti.

Preparazione svolta in gruppo, ma quando il tecnico Lucarelli ha fatto le scelte, l'ex del Crotone, con cui ha anche 9 presenze in A, è finito ai margini. Ci hanno provato Siena, soprattutto Pescara e Foggia, da ambienti vicini al club umbro, però, l'Alessandria è ai dettagli.

L'operazione ufficializzata in giornata è quella con la Triestina: in alabardato, a titolo definitivo, va Matteo Pisseri, due anni di contratto e opzione sul terzo, in prestito arriva Matteo Baldi, 2002, centrale difensivo di 1,93, che però in C ha giocato solo 3 gare (e 72 minuti).

Pisseri va a Trieste. E arriva Baldi per la difesa Operazione il club in cui è ds Giancarlo Romairone. Per il reparto arretrato anche Bellucci

Con Rizzo fuori causa per un mese per l'infortunio alla cavivola e Rivoira che difficilmente sarà tesserato, anche in difesa serve almeno ancora un innesto. Come 'vice' Marietta Cerri è indirizzato verso un esperto: Luca Liverani, 33 anni, ultime tre stagioni alla FeralpiSalò, e ora svincolato, è un candidato.

I tifosi verso Imola. E il nuovo attaccante? Aperte le adesioni ai pullman di Coordinamento e Nord. Cerri: "Una punta da doppia cifra. Con l'Imolese scontro salvezza"

Per l'attacco, oltre alla "punta da doppia cifra" promessa dal ds, contatto con il Napoli per Giuseppe Ambrosino, compagno di squadra di Davide Costanzo, ma sull'attaccante classe 2002, 20 gol in 32 gare in Primavera l'anno scorso, c'è la concorrenza del Como, che lo ha chiesto in prestito.