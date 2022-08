'Città di Alessandria', Danila e Saja i numeri uno

ALESSANDRIA - Andrea si tiene stretta il quadro con l'illustrazione della Cittadella di Denise Bistolfi. E' il premio speciale per il vincitore del 6° trofeo 'Città di Alessandria' di tennis in carrozzina, Memorial Eugenio Taverna: se lo aggiudica Daniel Danila, testa di serie numero 1 nella categoria open, con il tifo delle due figlie, Andrea, scatenata alle premiazioni, e Amelie. Sulla tribuna del 'centrale' del Circolo Saves le due bimbe hanno fatto il tifo, e quel "bravo papà" è il complimento più bello.

Una sfida combattuta, con Edgar Scalvini, che con Danila gioca il doppio: Eddy vince il primo set, dall'1/3 al 6/3, e Danila sembra in crisi. Ma la reazione è da primo della classe, 6/0 nel secondo. Si va al terzo: avvio nel segno di Danila, ma Scalvini resta incollato, fino al 4/4. L'avversario tiene il servizio ai vantaggi, Edgar commette tre doppi falli e poi cede il suo, per il 6/4 finale.

A senso unico, invece, la finale dei 'quad': un monologo di Alberto Saja, che si conferma sulla terra rossa alessandrina, 6/0 6/1 su Vincenzo Troilo.

Per Saja è doppietta, primo anche in doppio, in coppia con Gianluca Cosentino alessandrino e motore dell'organizzazione, per la Ssd Volare(insieme a Giuseppe Bianchi e al presidente, Paolo Bonino), che finalmente scrive il suo nome nell'albo d'oro del torneo. Mentre il doppio open è di Toso - Paiardi, al tiebreak lungo su Danila - Scalvini. Per Roberto Toso il primo posto nel 'consolazione'.