Pisseri va a Trieste. E arriva Baldi per la difesa

ALESSANDRIA - Dopo Cesena, Trieste: per numero di ex grigi gli alabardati 'insidiano' il primato dei romagnoli.

La Triestina ha deciso di affidare la difesa della porta a Matteo Pisseri: le dichiarazioni del presidente Luca Di Masi hanno chiuso ogni possibilità di restare all'Alessandria e il portiere, che ieri, al termine dell'allenamento si è confrontato con il direttore Massimo Cerri, ha deciso di accettare l'offerta di Giancarlo Romairone, ds dei friulani.

Pisseri avrà un biennale, nell'operazione è previsto il prestito, ai Grigi, di Matteo Baldi, difensore classe 2002, in carriera solo 3 presenze in C e pochi minuti, nelle stagioni precedenti al Senigallia in D. Baldi, 1 metro e 93, è un centrale.

Sempre per il reparto arretrato trattativa avanzata pe il centrale (1 metro e 90) Niccolò Bellucci, 2001, svincolato dal Teramo, cresciuto nel Sassuolo.

Alessandria, il 4 debutto a Imola La prima in casa, l'11 settembre, con la Virtus Entella. Il 14 già a Gubbio contro Braglia

Dei giocatori della passata stagione resta solo Sini, mentre per Eusepi il Lecco è in vantaggio sulla Juve Stabia.

Oggi, 17.30, il primo test di C a otto giorni dal debutto: al Moccagatta arriva la matricola Sangiuliano City. Ingresso libero, aperte tribuna e curva. La squadra giocherà il primo tempo con la nuova maglia ufficiale creata da Adidas, nella ripresa con la divisa da trasferta.