Alessandria, il 4 debutto a Imola

ALESSANDRIA - Il campionato dell'Alessandria inizierà in trasferta. Il 4 settembre i Grigi giocheranno sul campo dell'Imolese. L'11 il debutto in casa subito con una big, la Virtus Entella dell'ex Parodi. Mercoledì 14 settembre la prima infrasettimanale, a Gubbio, contro Braglia.

Il 18 si torna al Mocca con la Reggiana e il 25 ancora in casa con la Carrarese. Il 2 ottobre trasferta a Rimini, il 9 turno interno con il Pontedera, il 16 primo viaggio a Montevarchii per affrontare il San Donato Tavernelle. Il 19 ancora una infrasettimanale, in casa, con la Torres, il 23 si va a Pesaro con la Vis, il 30 arriva la Recanatese.

Il 6 novembre in Toscana contro la Lucchese che ha appena aggiunto Di Quinzio, il 13 ancora fuori, con la Fermana. Il 20 Alessandria - Siena, il 27 Fiorenzuola - Alessandria, il 30, infrasettimanale interna con l'Olbia.

Il 4 dicembre si va ad Ancona, l'11 Alessandria - Montevarchi e il 18 si chiude l'andata a Cesena, contro una avversaria zeppa di ex.

Cinque i turni infraettimanali: 14 settembre, 19 ottobre, 30 novembre, 1° febbraio, 15 marzo. La prima di ritorno si giocherà venerdì 23 dicembre, in casa con l'Imolese, poi sosta il 1° gennaio e l'8 già la seconda di ritorno, a Chiavari con l'Entella.

Per la Coppa Italia il primo turno, già programmato il 21 settembre e poi slittato, sempre in attesa della pronuncia su Campobasso e Teramo, si giocherà il 5 ottobre. Il secondo il 2 novembre, gli ottavi di finale il 16, i quarti il 7 dicembre, tutti incontri a eliminazione diretta. Dalle semifinali andata e ritorno, il 18 gennaio e il 15 febbraio, la doppia finale il 1° marzo e l'11 aprile.