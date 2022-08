Alessandria piange il barista Guidetti

Alessandria piange Roberto Guidetti, storico barista (classe 1949) che per oltre quarant'anni (l'ultimo locale lo aveva chiuso prima del lockdown, in via Alessandro III angolo via Rattazzi) ha servito cocktail d'eccellenza ai suoi concittadini: lascia la moglie Maria Luisa, oltre alla figlia e alla nipotina.

Nel suo percorso, iniziato nell'ormai lontano 1978 in città, la Bottega del Caffè in piazza Marconi, il Beefeater Cocktail in spalto Gamondio e, infine, il Guidetti Cocktail Bar in via Alessandro III.