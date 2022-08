Capodanno, un brindisi col cinema

ALESSANDRIA - Un Capodanno nella "città da cinema" e un brindisi diffuso in tutti quei locali che, il 31 agosto, aderiranno all'iniziativa lanciata, ormai 18 anni fa, da Monica Moccagatta.

La promotrice sogna "un kolossal da girare in Cittadella" e auspica che, alla mezzanotte, suonino in contemporanea tutte le campane di Alessandria. Intanto, lancia la sua iniziativa che ha molti spunti originali. E che, soprattutto, vuole essere un richiamo per un'altra serata di baldoria.

Gli esercenti che aderiranno parteciperanno anche con una donazione a favore dell'Ail, l'associazione che combatte la leucemia.

La presentazione dell'evento è avvenuta poco fa in Comune, con il vicesindaco Marica Barrera.