Alessandria, Pagani al centro Michelin

SPINETTA MARENGO - L'ufficialità dei due club ancora non c'è, ma Federico Pagani è già arrivato al Michelin Sport Club, accompagnato dal direttore dell'area tecnica, Massimo Cerri.

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina l'attaccante classe 2003, prestito secco dall'Atalanta, ha avuto il primo contatto con staff e compagni.

Per lui è la prima esperienza nel calcio professionistico: l'anno scorso, nella Primavera della società bergamasca, ha disputato 27 gare, segnando 8 reti (è una punta centrale), ma non si è mai misurato con il calcio dei grandi, come la maggioranza dei componenti della rosa. E la C è una categoria di fisicità, sostanza, corsa e, anche, esperienza.

Dopo Lombardi, ecco dunque nil secondo dei "sette/otto prestiti" annunciati da Luca Di Masi, il 23 giugno: continuano a mancare gli esperti, di cui, a parte Di Jenno, che comunque è un '99, non c'à traccia. E l'inizio del campionato si avvicina: 4 settembre, partenza che anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha confermato, annunciando due date per i calendari, "26 o 27 agosto". C'è da attendere il Consiglio di Stato, che si pronuncerà su Campobasso e Teramo il 25.

Da Avellino, intanto, la comunicazione che domani sarà il giorno della firma e della presentazione di Casarini.