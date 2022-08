«I miei ragazzi hanno lasciato un segno nel cuore di molti»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Tiziana, la mamma di Marco e Simone Breggion, i due giovani tragicamente morti a distanza di quattro settimane.

***

La tragedia che mi ha colpito non ha nulla di spiegabile: è semplicemente assurda e terribile, anche se ancora non ho la forza né la rassegnazione per farmene una ragione, vorrei ringraziare tutte le persone che con gesti e parole hanno cercato di alleviare o condividere questo mio indescrivibile dolore.

Oggi l’addio a Marco Breggion, il dolore di mamma Tiziana La cerimonia un mese dopo quella del fratello Simone

Vorrei ringraziarvi tutti uno ad uno, personalmente, perché anche se solo per un attimo mi sono sentita protetta e avvolta da questo gigantesco e affettuoso abbraccio che ho ricevuto dalla comunità alessandrina: dal sindaco dr Abonante insieme all’amministrazione comunale, dalla parrocchia e dagli abitanti di Casalbagliano, dall’associazione commercianti del quartiere Cristo, dalla commissione Alessandria sud, dal comitato Casalbagliano, dagli amici e colleghi di Simone e dalla sua ragazza, dagli amici ed ex compagni di scuola di Marco, dagli ex colleghi di Marco, dalla squadra B della Solvay, dai nuovi amici, dalla sua ragazza, dai colleghi di lavoro di Pisa e Vecchiano, dalle mie ex colleghe di scuola d’infanzia, dal mio carissimo compagno, da mia sorella e dai miei parenti tutti, dalle mie amiche o semplicemente dai conoscenti o dalle persone sconosciute. Senza il sostegno di tutti voi probabilmente non ce l’avrei fatta.

Oggi non ci sarà il “Simon day”, ma il ricordo in chiesa di entrambi i fratelli Breggion La funzione alle 18 a Casalbagliano. Marco è morto in un incidente stradale

A tutti indistintamente - e mi scuso sin da ora se ho dimenticato qualcuno - vada la mia infinita riconoscenza e un abbraccio sincero a testimoniare quanto Marco e Simone, seppure nella loro breve vita, hanno lasciato un segno nei cuori di tutti.

Un abbraccio Mamma Tiziana