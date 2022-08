Cerri - tifosi, primo confronto

SPINETTA MARENGO - "Direttore, ma chi glielo ha fatto fare?" Domanda spontanea, dal gruppo di tifosi oggi al centro Michelin per l'amichevole dell'Alessandria con la Primavera del Toro (2-1 per i granata), a Massimo Cerri, che nell'intervallo si avvicina alla rete per un confronto.

"Stiamo facendo tutto il possibile per iniziare il campionato in buone condizioni", la risposta del direttore dell'area tecnica a chi gli fa notare che la buona volontà dei ragazzini non basta certo per affrontare la stagione e che non ha senso mandare 'al massacro' un gruppo di under.

"C'è l'indicazione per inserire qualche professionista?" uno dei quesiti. E Cerri apre alla disponibilità dell'innesto di qualche esperto, non solo giovane. "Ci diamo appuntamento a una settimana dall'inizio della C, per verificare se siamo riusciti a mantenere la parola. Sicuramente è nostra volontà farlo".

Prima del fischio d'inizio contestazione a Luca Di Masi, con striscione e l'invito a farsi vedere e poi a cedere.