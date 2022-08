Un ex in più contro: Parodi firma per l'Entella

ALESSANDRIA - Un ex in più da affrontare nel girone B, se la divisione, comunicata ieri, sarà confermata, perché il ricorso del Campobasso accolto dal Consiglio di Stato ora tiene in sospeso tutta la C e rischia di far slittare l'inizio del campionato.

Però, se i Grigi troveranno la Virtus Entella sul loro cammino, dovranno fare i conti anche con Luca Parodi, un elemento fondamentale per la promozione in B (la sua marcatura annullò Chiricò) e poi fra i più utilizzati nella passata stagione.

Alessandria, niente calendario. E il campionato? Il Consiglio di Stato ammette il ricorso del Campobasso. Decisione il 25 agosto

L'esterno, spesso schierato nei tre di difesa, ha trovato l'accordo con la società ligure, ritorno nella sua regione di origine: biennale, nelle prossime ore sarà a disposizione dell'allenatore Volpe, in una delle rose più ambiziose della terza serie.

Lascia Alessandria (ancora ieri mattina era alla Michelin ad allenarsi) con 73 presenze (70 in campionato e 3 in Coppa Italia) e un gol.