Palombi in prestito, Eusepi può tornare alla Juve Stabia

ALESSANDRIA - Il prestito di Simone Palombi al Pordenone è una delle operazioni che ha concluso Fabio Artico, che solo di cessioni si deve occupare, fino alla fine del mercato.

L'accordo con i ramarri prevede l'opzione per il riscatto per il club friulano: formula scelta perché l'attaccante ha un contratto con l'Alessandria fino a giugno 2024 e, dunque, la controparte ha preferito un trasferimento temporaneo, riservandosi la valutazione, a fine stagione, se riscattare il giocatore, e onorare il contratto stesso fino al 2024 o se, invece, lasciare che Palombi torni in carico ai Grigi.

Grigi, due ai saluti. Quasi tre Palombi e Di Gennaro in partenza, Marconi per il Sudtirol. Longo valutato dal Palermo

Un altro attaccante potrebbe partire: la Juve Stabia ha espresso la possibilità di riprendere Umberto Eusepi, ma la dirigenza campana ha specificato che l'intesa sulle condizioni di questa operazione è da definire con l'Alessandria.

Artico ha, anche, un discorso aperto con la Triestina per Matteo Di Gennaro, che non si è mai presentato al raduno ed è legato al club grigio ancora fino a giugno 2023.

Alessandria, la terza volta di Massimo Cerri Sarà direttore dell'area tecnica della prima squadra. Artico farà solo il mercato in uscita

Con la firma, oggi, di Massimo Cerri, nuovo direttore dell'area tecnica, si aprirà, finalmente, anche il mercato in entrata? A oggi, ad allenarsi con Fabio Rebuffi alla Michelin, ci sono 23 elementi, fra questi però anche i nove ancora in uscita, e il resto sono 2002, 2003 (sette contrattualizzati) e alcuni 2004.

Domani i gironi

Oggi il Tar ha bacciato i ricorsi di Campobasso e Teramo, escluse dalla C, e il consiglio federale ha ammesso, al loro posto, Fermana e Torres. Domani il consiglio direttivo della Lega Pro annuncerà la composizione dei gironi: Alessandria (come il Piacenza) ancora in bilico tra A e B.