Il sogno di Laurène: "Le Olimpiadi"

ALESSANDRIA - Domani volerà in Costa d'Avorio, insieme al suo allenatore Anuar Bikovskiy: per la nazione di origine della famiglia il titolo mondiale cadette di tawkwondo conquistato a Sofia da Laurène Kimi Ossin è un risultato storico e anche la federazione e le massime autorità governative vogliono celebrare l'impresa della studentessa alessandrina.

Anche nella sede della sua società, l'Atc (Alessandria Taekwondo Club) Warriors, in via D'Angennes 13, al Cristo, questa sera coriandoli, stelle filanti, applausi e brindisi, una accoglienza da campionessa organizzata da Anuar e dalla presidente, e allenatrice, Antonella Melotti.

Laurène, nata a Torino, è arrivata in città a 2 anni e vive con i genitori in via Paolo Sacco. Da quando ha 7 anni pratica il teakwondo. E' alunna del liceo 'Galilei', 1G a indirizzo sportivo. E ha un sogno, "qualificarmi per le Olimpiadi: Parigi 2024 è troppo vicina, ma l'edizione successiva ci proverò"