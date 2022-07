'Notte bianca in corso', tra musica, divertimento e degustazioni

ACQUI TERME - Sabato sera il terzo (e ultimo?) appuntamento del mese con 'Adotta una cantina!', l'iniziativa realizzata dai commercianti acquesi con il coordinamento di Confcommercio e Confesercenti e il patrocinio del Comune di Acqui.

Dalle 18 in avanti si ripete il format "shopping + degustazioni" in alcuni esercizi commerciali del centro cittadino. Di seguito, la lista dei negozi che al loro esterno ospiteranno un punto assaggio con alcuni dei vini tipici del territorio:

Compagne di Scuola in Corso Italia ospita l’Azienda Vitivinicola Biologica Bellati Maria Carla

Camelot Concept Store in Corso Dante ospita la Cantina La Torre di Castel Rocchero

Giorni Divini in Via Garibaldi ospita l’Azienda Agricola la Piemunteisa e la Cantina Alessandro Rivetto

Trendy in Corso Italia ospita la Cantina di Maranzana.

A partire dalle 20, poi, prenderà il via la Notte bianca organizzata dai commercianti del centro con musica live, giochi gonfiabili per bambini, un simulatore di guida e la 'pittura su modella' di Diego Bormida.

In contemporanea al PalaCongressi dalle 16 alle 4 di notte è in programma il Summer Party Live Music all'interno della rassegna cultural-musicale Revolution Culture 2022 con dj set a oltranza. Questi gli artisti ospiti in ordine di esibizione: Andrea Mirgone, Tamati, Jack Sapienza e Andrea Dipa, Roger Martinez, Birdee, Aakira