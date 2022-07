Spinetta Marengo: arrestato spacciatore 54enne

SPINETTA MARENGO - I Carabinieri della Compagnia di Alessandria nel pomeriggio di ieri, nel corso dei pattugliamenti della zona di Spinetta Marengo, hanno proceduto al controllo di un uomo, un cinquantaquattrenne domiciliato a Frugarolo e già molto noto alle forze dell’ordine.

Il comportamento del soggetto è parso da subito insofferente agli accertamenti e un’accurata perquisizione personale ha consentito di rinvenire un discreto quantitativo di hashish, circa 40 grammi, già suddivisi in altrettante dosi, prova evidente di una'attività di spaccio che il pregiudicato, sebbene sottoposto alla misura di sicurezza della libertà controllata per altri reati, non esitava a portare avanti, in pieno giorno nella zona di via Genova. L'uomo è stato arrestato.