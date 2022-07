Sito logistico di Pam, il Tar respinge la sospensiva. Ma l'iter resta bloccato

Il Tar del Piemonte ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera della Giunta Cuttica - presentata da un gruppo di cittadini - in merito al progetto del sito logistico del Gruppo Pam Panorama nell'area di Alessandria 2000, al rione EuroPista. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che non ci sarebbero danni gravi o irreparabili se i lavori iniziassero prima della sentenza che lo stesso Tar deve ancora emanare sul tema.

Ciò non cambia, almeno per il momento, la dinamica del piano: appena insediata, infatti, l'Amministrazione Abonante aveva stoppato per due mesi - con un proprio provvedimento datato 14 luglio - l'iter dell'intervento.