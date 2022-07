Solero, infortunio sul lavoro: operaio all'ospedale

SOLERO - Infortunio sul lavoro oggi, in una azienda di materiali ferrosi. Per cause ancora in corso d'accertamento, un operaio è finito sotto un muletto in manovra rimanendo ferito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i medici del 118 e i tecnici dello Spresal. L'uomo è stato portato all'ospedale di Alessandria in codice giallo: i sanitari hanno riscontrato la frattura di tibia e perone.

Gli accertamenti per chiarire come si sono svolti i fatti sono ancora in corso.