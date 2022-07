Incidente a Tiglieto, coinvolti due motociclisti

OVADA - ORE 15.20 - I due motociclisti sono stati ricoverati in gravi condizioni. Un 65enne è stato portato al San Martino di Genova: i medici hanno dovuto intubarlo sul posto dell’incidente.

L’altro centauro, un 50enne, è stato trasportato a Pietra Ligure in codice rosso.

L’automobilista è stata estratta dalle lamiere dell’auto ma non ha riportato lesioni serie.

ORE 14.11 - Oggi, in tarda mattinata, i Vigili del fuoco di Ovada sono intervenuti nel Comune di Tiglieto a causa di incidente stradale che ha coinvolto due moto e un’automobile.

Giunta sul posto, la squadra, in collaborazione con i colleghi del Comando di Genova, ha messo in sicurezza l’area per consentire al personale sanitario di prestare soccorso a due motociclisti coinvolti nell’impatto. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l’ausilio dell’eliambulanza 118 e dell’elicottero VVF del reparto Volo Liguria.

I rilievi sono affidati ai Carabinieri.